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Общество

Реставрацию Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре начнут в этом году

Реставрация Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре начнётся уже в этом году. Об этом сообщается в группе «Возрождение Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Возрождение Псков»

Церковь Святого Лазаря построили между 1792 и 1800 годами. Отмечается, что специалисты АНО «Возрождение» вернут зданию первоначальный облик фасадов и входов, известный по архивным документам.

«Будет воссоздана каменная ограда. В настоящее время от неё остались только каменные ворота. После реставрации им вернут первоначальный красный цвет. Большая работа предстоит над гидроизоляцией подвала, в котором скапливается вода и её приходится периодически откачивать», — говорится в сообщении.

Фото: «Возрождение Псков»

Также предстоит работа с деревянным лежневым основанием, которое устроено при строительстве храма вместо фундаментов. Дерево оседает, из-за этого в фундаменте появляются трещины — его усилят.

Фото: «Возрождение Псков»

«Восстановят деревянную обшивку кровли. Заменят аварийные перекрытия. Восоздадут исторические входы, богато украшенные деревянной резьбой, исторический вход с папертью», — добавляется в сообщении.

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