Финляндия поддержит новые санкции против России
Подготовку новых антироссийских санкций из-за ведущейся на Украине специальной военной операции поддержала Финляндия. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто по итогам встречи глав МИД ЕС.
«Финляндия поддержала подготовку девятого пакета санкций против России. В то же время мы сообщили, что Финляндия готовит новый пакет военной помощи, который в ближайшее время будет передан Украине», — сказал он на брифинге, трансляцию которого вели финские СМИ.
Глава МИД отметил, что решения о новом пакете санкций в энергетическом секторе особенно трудны для Евросоюза, передаёт агентство «Прайм».
Как сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, по итогам встречи министры договорились «продолжить международную изоляцию и санкционное давление на Россию».