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Политика

Финляндия поддержит новые санкции против России

Подготовку новых антироссийских санкций из-за ведущейся на Украине специальной военной операции поддержала Финляндия. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто по итогам встречи глав МИД ЕС.

«Финляндия поддержала подготовку девятого пакета санкций против России. В то же время мы сообщили, что Финляндия готовит новый пакет военной помощи, который в ближайшее время будет передан Украине», — сказал он на брифинге, трансляцию которого вели финские СМИ.

Глава МИД отметил, что решения о новом пакете санкций в энергетическом секторе особенно трудны для Евросоюза, передаёт агентство «Прайм».

Как сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, по итогам встречи министры договорились «продолжить международную изоляцию и санкционное давление на Россию».

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