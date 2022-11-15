ЦБ готовит реформу для защиты прав частных инвесторов

08:48, 15 ноября 2022, ПАИ

Центробанк (ЦБ) планирует изменить правила распоряжения деньгами на брокерских счетах граждан. Так, с 1 июля 2023 года россияне смогут самостоятельно определять, какие операции брокерам разрешено совершать с их активами, пишут «Известия».

Активы инвесторов со схожими условиями будут обособлять на отдельном счете. Кроме того, со следующего года ЦБ обяжет брокеров сообщать клиентам о рисках использования компанией их активов и о возможности запретить такие сделки.

Также обсуждается снижение максимального размера плеча для неквалифицированных инвесторов. Однако насколько изменится уровень, пока не определено. Также регулятор планирует усилить ответственность финансовых посредников за нарушение требований по защите прав клиентов. Например, расширить понятие и критерии индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский поддержал предложения ЦБ. По его словам, инвестсоветники повсеместно обходят понятие об индивидуальной инвестиционной рекомендации, поэтому его следует расширить.

Увеличивать ответственность финансовых посредников нецелесообразно, считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Однако он поддержал предложение о раздельном учете активов неквалифицированных инвесторов. При этом если будет реализовано снижение максимального размера плеча для розничных инвесторов, то оно должно носить временный характер, отражающий высокий риск убытков в условиях сильной волатильности.