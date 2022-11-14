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Происшествия

Вор в Великих Луках забыл похищенные вещи на улице

В Великих Луках 39-летний мужчина, совершивший хищение из квартиры, забыл присвоенные вещи на улице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В начале июля великолучанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в дачный дом, откуда похитил имущество проживающей там женщины. После совершения преступления мужчина оставил украденное рядом со скамейкой, где продолжил употреблять спиртное.

Спустя некоторое время он направился домой, где вспомнил, что оставил пакет с похищенным около скамейки, однако ввиду плохого самочувствия от большого количества выпитого спиртного мужчина решил вернуться туда утром. Придя к указанной скамейке на следующий день, он обнаружил, что похищенное им имущество пропало.

Приговором Великолукского городского суда великолучанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь месяцев.

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