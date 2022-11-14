Пскович украл из магазина спиртные напитки
36-летний пскович украл спиртное из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Росгвардии по Псковской области.
Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки. Для дальнейшего разбирательства злоумышленник передан сотрудникам полиции.
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