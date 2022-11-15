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Общество

Назван оптимальный сезон для покупки квартиры в России

Оптимальный сезон для покупки квартиры — лето, рассказала «Известиям» эксперт по недвижимости Наталья Малышева.

По ее словам, перед тем как приобрести недвижимость, нужно обратить внимание на несколько моментов. Стоит подумать о бюджете покупки и изучить ситуацию на рынке. Малышева уточнила, вероятно, выгоднее всего будет заняться решением жилищных вопросов в сезон, когда потенциальным клиентам доступны скидки.

Также нужно учитывать параметры недвижимости: качественный ремонт, этаж, развитость инфраструктуры поблизости, наличие удобной транспортной развязки.

«Еще одним не менее важным параметром считается сезонность. Как и любой другой бизнес, рынок недвижимости подвержен сезонным колебаниям, и на это следует обращать самое пристальное внимание <…> Определенное время года может существенно повлиять как на ценовую политику рынка, так и на качество представленных объектов», — добавила специалист.

Как рассказала Малышева, зимний сезон многие игроки на рынке недвижимости называют мертвым, потому что на середину зимы приходится большое количество праздничных дней, когда люди предпочитают не проявлять финансовую активность, а отдыхать с семьей и близкими. Это время характеризуется низким спросом и предложением.

«Если говорить об оптимальном сезоне для покупки квартиры, то это, безусловно, лето. Именно летом в связи со снижением деловой активности рынок может похвастаться обилием выгодных предложений. Стремясь до наступления холодов избавиться от своей собственности, продавцы готовы дать дополнительную скидку или предоставить какой-либо бонус», — заключила Малышева.

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