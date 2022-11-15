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Общество

Псковский губернатор в начале XX века требовал в Петербурге средства на поимку воров

Госархив Псковской области рассказал, на что псковский губернатор в начале XX века требовал деньги от министерства внутренних дел. Цитата из документа выложена в Telegram-канале архива.

В мае 1901 года псковский губернатор Борис Васильчиков обращался к министру внутренних дел Дмитрию Сипягину. Запрос касался выделения средств для учреждения должности помощника псковского полицмейстера, на сыскную часть и надзор.

«Ко всему вышеизложенному я позволяю себе обратиться к вашему высокопревосходительству с представлением не отказать в исходатайствовании в мое распоряжение ежегодного кредита на сыскную часть по 1000 руб. и по надзору в том же размере», - говорится в материалах.

Есть и пояснение, которое вызывает особый интерес краеведов. «Первая сумма признается мною необходимой ввиду часто повторяющихся преступлений, к раскрытию которых я имею очень мало средств. Как пример могу привести мое ходатайство к С[анкт]-Петербургскому градоначальнику о присылке двух агентов сыскной полиции для обнаружения злоумышленников, совершивших кражи с взломом в городе Порхове и вблизи его. На это ходатайство я получил отказ ввиду малочисленности штата С[анкт]-Петербургской сыскной полиции, почему злоумышленники и остались не разысканными, а таких случаев бывает масса по губернии. Имея же в своем распоряжении особый на сей предмет кредит, я мог бы держать особого агента для этой цели, что в настоящее время, несмотря на крайнюю необходимость, невозможно», - уточнял губернатор.

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