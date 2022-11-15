Георгий Василевич рассказал о новых проектах Пушкинского заповедника

16:05, 15 ноября 2022, ПАИ

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал о новых проектах, над которыми работает музей.

По его словам, недавно заключили три договора: с этнографическим музеем, национальной библиотекой в Санкт-Петербурге и Министерством культуры Тульской области. Он отметил, что Тульская область в прошлом году участвовала в празднике поэзии. «Надо сказать им спасибо, что сразу откликнулись и взяли на себя огромную часть расходов на приезд делегации. Хотелось бы, чтобы хотя бы 11 регионов России участвовали в празднике. Это позволяет показать заповедник и сделать его доступнее. Кроме того, появляется обратная связь, которая работает», — заметил Георгий Василевич.

Директор заповедника также подчеркнул, что там был создан уникальный проект «Музейный квартал». «Там есть опыт, которому не зазорно учиться всем нам. Также это позволяет обмениваться специалистами и объединяет музеи горизонтально, без участия министерства», — рассказал спикер.

Что касается национальной библиотеки, там есть огромное количество настоящих сокровищ: ценных книг и документов, отметил Георгий Василевич.

Этнографический музей позволит не только поддержать существующие проекты, но и даст возможность поработать с представителями диаспор, которые находятся на территории Псковской области. «С музеем этнографии будем прорабатывать серии выставок и экспозиций, которые могли бы стать местом для встреч и диалогов псковичей, представляющих разные народы», — рассказал он.