Продолжается розыск пропавшего в дедовичском лесу мужчины

15:24, 15 ноября 2022, ПАИ

Продолжается розыск пропавшего без вести жителя Дедовичского района Николая Прокофьева 1959 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 октября 2019 года житель деревни Хохлово ушел в лес рядом с деревней, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Прокофьева, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам: 8-811-(36)-91-587 или 02.