Александр Котов — о дате выборов в Пушкиногорье: 26 декабря рано праздновать Новый год

17:56, 15 ноября 2022, ПАИ

О якобы неподходящей дате выборов главы Пушкиногорского района высказался председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Напомним, выборы назначены на 26 декабря. «26 декабря совсем рано начинать праздновать Новый год, не все могут выдержать столь длительный период предновогоднего и новогоднего ликования. Не вижу особенно больших проблем, связанных с этой датой. Достаточно здесь просто выбрать время, прийти на избирательный участок и проголосовать, тем более что речь идет о выборах главы муниципального образования, главы Пушкиногорского района. Это, может быть, одни из самых важных выборов на территории этого муниципального образования. Для этого будут созданы, как обычно, все удобства, и надеюсь, что избирательная комиссия поработает, как всегда, и создаст для избирателей необходимые условия, чтобы они пришли и проголосовали», - отметил Александр Котов.

Напомним, выборы проведут раньше в связи с досрочным прекращением полномочий главы района Александра Баранова.