Пьяный водитель попал в больницу после ДТП в Псковском районе

16:32, 15 ноября 2022, ПАИ

Водитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе. ДТП произошло на 1-м километре, у подъезда к деревне Селище.

36-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на обочину.

Первую помощь пострадавшему оказали спасатели, прибывшие на место происшествия раньше остальных служб. После этого мужчина был перемещен в карету скорой помощи.

Водитель доставлен в медучреждение с различными переломами. Пассажир от госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.