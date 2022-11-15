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Происшествия

Пьяный водитель попал в больницу после ДТП в Псковском районе

Фото с места происшествия

Водитель пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе. ДТП произошло на 1-м километре, у подъезда к деревне Селище.

 36-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на обочину. 

 Первую помощь пострадавшему оказали спасатели, прибывшие на место происшествия раньше остальных служб. После этого мужчина был перемещен в карету скорой помощи.

Фото с места происшествия

 Водитель доставлен в медучреждение с различными переломами. Пассажир от госпитализации отказался.

Фото с места происшествия

 По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

 На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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