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Общество

1600 домов построили псковичи с начала года

1 618 жилых домов общей площадью 310,1 тыс. кв. метров построили и ввели в эксплуатацию за 10 месяцев 2022 года, сообщили в Псковстате.

По словам экспертом, это на 12,9 % больше, чем за соответствующий период предыдущего года.  Из общего числа многоквартирных домов - 18, их общая площадь составляет 102,2 тыс. кв. метров.

Жители региона за 10 месяцев построили 1 600 домов общей площадью 207,8 тыс. кв. метров (67% от общего объема жилья, введенного в январе-октябре 2022 года), из них на участках для ведения садоводства – 267. В сельской местности построено 1 194 дома общей площадью 190,6 тыс. кв. метров. Всего за 10 месяцев построено 3 653 новых квартиры.

Объемы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года в 10 муниципальных районах, в Пскове и Великих Луках.

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