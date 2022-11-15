Конкурс молодёжных проектов «Есть идея» стартовал в Пскове

18:20, 15 ноября 2022, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в городском конкурсе молодёжных проектов «Есть идея», где участникам необходимо создать социально значимый проект, который можно будет реализовать в городе Пскове.

Цель конкурса – вовлечение псковской молодёжи в социальную практику, обеспечение развития общественной, творческой активности молодых людей, обладающих лидерскими навыками.

Конкурс проводится по двум направлениям: туризм и экология. По каждому из направлений можно получить грант до 100 тысяч рублей

Срок подачи заявок до 20 ноября 2022 года включительно.

Напомним, конкурс «Есть идея» проводится второй год подряд. В прошлый раз субсидию могли получить проекты, связанные с урбанистикой, патриотикой и добровольчеством.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Росмолодёжи, в официальной встрече мероприятия или в сообществе Молодёжного центра Пскова.