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Общество

Конкурс молодёжных проектов «Есть идея» стартовал в Пскове

Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в городском конкурсе молодёжных проектов «Есть идея», где участникам необходимо создать социально значимый проект, который можно будет реализовать в городе Пскове.

Цель конкурса – вовлечение псковской молодёжи в социальную практику, обеспечение развития общественной, творческой активности молодых людей, обладающих лидерскими навыками.

Конкурс проводится по двум направлениям: туризм и экология. По каждому из направлений можно получить грант до 100 тысяч рублей

Срок подачи заявок до 20 ноября 2022 года включительно.

Напомним, конкурс «Есть идея» проводится второй год подряд. В прошлый раз субсидию могли получить проекты, связанные с урбанистикой, патриотикой и добровольчеством.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Росмолодёжи, в официальной встрече мероприятия или в сообществе Молодёжного центра Пскова.

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