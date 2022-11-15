Акцию на Кургане Дружбы планируют провести поисковики из Беларуси и России

20:51, 15 ноября 2022, ПАИ

Белорусско-российскую патриотическую акцию «Операция «Обелиски» планируют провести поисковики на Кургане Дружбы в Верхнедвинском и Себежском районах. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Если инициатива получит одобрение, в следующем году на стыке Витебской и Псковской областей могут возвести курган, а рядом будет посажена новая аллея. Об этом сообщил руководитель проекта «Чтим и помним Беларусь» в структуре поискового отряда «Разведчики воинской славы» Александр Борисов.

План проведения акции сейчас обсуждают участники поисковых движений Беларуси и России.

Согласно идее, на границе двух стран возведут Курган Дружбы, холм сформируют из земли, взятой с мест захоронений советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Землю для капсулы планируют собрать в различных регионах двух стран.

«Пока мы ведём согласование и продолжаем работать над проектом, рассматриваем варианты возможной доставки земли. Только в Витебской области более 1 тыс. захоронений, все нюансы необходимо учесть. Рассчитываем, что к международной акции присоединятся многие регионы России. Рабочий план мы будем также обсуждать на конференции «Судьба солдата» в Москве, которая пройдёт с 24 по 27 ноября. В ней примут участие специалисты со всего бывшего Советского Союза. Планируем, что напротив поруганного латышскими и натовскими националистами Кургана Дружбы появится новый холм, а на нём будут посажены деревья в память о дружбе и сотрудничестве наших народов», — отметил Александр Борисов.

В конце октября 2022 года часть Кургана Дружбы с латвийской стороны повредили, применив тяжёлую технику. Как сообщали представители Псковской области, были вырваны мемориальные плиты. Как отмечают поисковики-общественники, факт вандализма возмутил всех, кто начиная с момента возведения кургана в 1959 году принимал участие в акциях памяти и перенимал традицию у предыдущих поколений.

