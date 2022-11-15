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Политика

Минобороны России опровергло заявления польских СМИ

Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населённого пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населённом пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

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