Минобороны России опровергло заявления польских СМИ

23:04, 15 ноября 2022, ПАИ

Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населённого пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населённом пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.