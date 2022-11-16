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Общество

Анна Холодная наступила по народному календарю

16 ноября отмечается память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха, сообщает calend.ru.

По преданию, Анна была помолвлена с византийским царевичем, однако брак не состоялся, и княжна решила посвятить себя служению Богу. Около 1086 года Всеволод Ярославич построил для дочери женский Андреевский монастырь. Его первой игуменьей стала Анна.

Настоятельница приложила много сил к благоустройству обители, открыла при монастыре первую в Европе школу для девочек, где воспитанниц обучали грамоте, пению, а также ремеслам. Анна Всеволодовна принимала участие в делах государства. Например, после смерти митрополита Иоанна она отправилась в Византию, откуда вернулась с новым митрополитом.

На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега — не жди хлеба», — говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела: «Анна холодная — осень голодная».

Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака.

Девушки в этот время брались за рукоделие — главным образом, за прядение льна и ткачество. Этим важным занятиям посвящали долгие зимние вечера. «Льняное золото растит девку царевной», — говорили о хороших хозяйках. О тех, у кого дело в руках не спорилось, напротив, сокрушались: «Неумехам да нерадивицам добрая судьба сама не выткется».

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