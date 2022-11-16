До -6 градусов похолодает в Псковской области 16 ноября

09:27, 16 ноября 2022, ПАИ

До -6 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области ночью 16 ноября, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В среду в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки: днем преимущественно в виде мокрого снега, ночью в виде снега.

На отдельных участках дорог может образоваться гололедица. Температура воздуха днем ожидается в пределах от -1 до +1, ночью - от -1 до -6.

В Пскове 16 ноября существенных осадков синоптики не обещают. Температура днем - от 0 до +1, ночью - от -1 до -3. В Великих Луках утром может пройти небольшой снег. Температура воздуха днем - от 0 до -1, ночью - от -3 до -5.