Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До -6 градусов похолодает в Псковской области 16 ноября

До -6 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области ночью 16 ноября, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В среду в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки: днем преимущественно в виде мокрого снега, ночью в виде снега.

На отдельных участках дорог может образоваться гололедица. Температура воздуха днем ожидается в пределах от -1 до +1, ночью - от -1 до -6.                     

В Пскове 16 ноября существенных осадков синоптики не обещают. Температура днем - от 0 до +1, ночью - от -1 до -3. В Великих Луках утром может пройти небольшой снег. Температура воздуха днем - от 0 до -1, ночью - от -3 до -5.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 ноября 2022

Единороссы дорабатывают систему соцобеспечения для военных и их семей
16 ноября 2022

Число заболевших COVID-19 взрослых псковичей увеличилось
16 ноября 2022

Почти 30% жителей Псковской области привились от гриппа
16 ноября 2022

20% псковских компаний отказались от новогодних корпоративов
16 ноября 2022

До -6 градусов похолодает в Псковской области 16 ноября
16 ноября 2022

Детсад и несколько домов в Пскове могут остаться без воды 16 ноября
16 ноября 2022

Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
16 ноября 2022

Звёздное небо над Псково-Печерским монастырём запечатлел пскович

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...