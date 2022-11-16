Около 700 тысяч рублей перевели мошенникам жители Псковской области

10:00, 16 ноября 2022, ПАИ

Около 700 тысяч рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, двум жительницам Пскова и Великих Лук позвонили неизвестные. Под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита они предложили незамедлительно перевести средства на «безопасные счета». В общей сумме женщины перевели на указанные счета около 700 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.