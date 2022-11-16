Псковские пограничники не дали вывезти из страны старинные монеты

10:25, 16 ноября 2022, ПАИ

На границе России и Латвии в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни не дали вывезти из страны старинные монеты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе осмотра легкового автомобиля «Мерседес», под управлением гражданки Украины, следовавшей в Латвию, выявлено 120 банкнот и более 500 монет различного номинала. Среди обнаруженных монет находились экземпляры 1781 года чеканки, предположительно изготовленные из драгоценных металлов.

Другой случай был зафиксирован на въезде в Россию. При оформлении легкового автомобиля «Мерседес» специалисты обнаружили православную церковную книгу издания конца XIX - начала XX века, укрытую от пограничного и таможенного осмотра среди личных вещей.

Предметы изъяты и переданы в установленном порядке сотрудникам компетентных органов для проведения экспертизы и принятия по её результатам соответствующих процессуальных решений.