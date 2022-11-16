Псковские студенты представили проекты на конкурсе РСХБ «Агролидеры России»

10:39, 16 ноября 2022, ПАИ

Студенты из Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Виктория Григорьева и Владимир Корчемкин принимают участие во Всероссийском просветительском проекте от Россельхозбанка «Агролидеры России», который объединил свыше 2300 увлеченных АПК талантливых учащихся из более чем 70 аграрных вузов и колледжей страны.

Сначала студенты ознакомились с лекциями и онлайн-эфирами от менторов проекта из числа руководителей ведущих российских агропредприятий. Затем учащиеся готовили уже собственные проекты, пользуясь консультациями менторов.

На конкурс проектов подано 155 заявок. Теперь все желающие могут оценить конкурсные работы и проголосовать за лучшую из них на сайте Агролидеры.рф. Открытое голосование продлится до 20 ноября включительно. После открытого голосования к работе приступит экспертное жюри из числа менторов проекта и определит 10 победителей.

«Мы рады, что наши инициативные и талантливые студенты участвуют во всероссийском проекте «Агролидеры России» и представляют свои уникальные идеи, - комментирует директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. – Приглашаем жителей Псковской области поддержать наработки наших земляков и проголосовать за них на сайте Агролидеры.рф».

Авторы 50 лучших проектов войдут в золотой кадровый резерв отрасли АПК, а 10 победителей получат приглашения на стажировку на крупнейших сельскохозяйственных предприятиях России».

Добавим, что студентка ВГСХА 2 курса магистратуры Инженерного факультета Виктория Григорьева подготовила для конкурса проект на тему «Возможность внесения сыпучих органических компостов центробежным разбрасывателем». «Практическое использование компостов в основном осуществляется без научно-технологического обеспечения. По этой причине я собрала лабораторную установку для определения коэффициента внутреннего трения», - добавила Виктория Григорьева.

По словам студентки, наиболее запоминающимися были выступления директоров агрохолдинга «Степь», ГК «Абрау-Дюрсо», открывающие актуальные тренды в АПК, а также тема «Цифровизации сельского хозяйства».

Студент ВГСХА 5 курса факультета «Технологии животноводства и агроэкологии» Владимир Корчемкин, участвуя в «Агролидерах РФ», разработал проект «Повышение выводимости и сохранности молодняка кур». «Меня заинтересовали методы повышения выводимости и сохранности молодняка кур путем воздействия на инкубационное яйцо электромагнитным излучением. Я также предложил разработки устройств и приборов для осуществления обработки яиц», - отметил Владимир Корчемкин.

В числе менторов проекта «Агролидеры РФ» были: менеджеры ГК «Эфко», НИОКР и IT агрохолдинга «Степь», ГК «Абрау-Дюрсо», Кировского тракторного завода, группы «Черкизово», преподаватели, бизнес-тренеры и HR-консультанты.

По числу участников конкурса самыми активными стали студенты Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, а также Саратовского, Казанского и Белгородского государственных аграрных университетов.

Проект «Агролидеры РФ» направлен на развитие агроотрасли и состоит из трех частей: лекции менторов в образовательной части, прямые эфиры с менторами – в практической и презентация участниками своих идей – в конкурсной. Партнерами проекта выступают крупнейшие агропредприятия страны и специализированные учебные заведения.