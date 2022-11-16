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Происшествия

В Пскове разыскивают пропавшего в июне мужчину

Полиция продолжает розыск пропавшего уроженца деревни Старонья Псковского района Вадима Подоянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

По имеющимся данным, 29 июня мужчина самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 

Приметы: на вид 55-60 лет, рост — 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Пропавший, предположительно, был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тапки темного цвета с закрытым носком.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42, 59-63-22 или 02.

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