В Пскове разыскивают пропавшего в июне мужчину

11:19, 16 ноября 2022, ПАИ

Полиция продолжает розыск пропавшего уроженца деревни Старонья Псковского района Вадима Подоянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, 29 июня мужчина самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост — 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Пропавший, предположительно, был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тапки темного цвета с закрытым носком.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42, 59-63-22 или 02.