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Общество

Псковичам объяснили, что делать при потере документов на жилье

Каждый собственник квартиры или жилого дома должен иметь определенный пакет документов, при отсутствии которого владение, а особенно распоряжение этой недвижимостью весьма затруднительно. Если какой-то из необходимых документов испорчен или утерян, собственнику необходимо своевременно восстановить утраченную документацию, сообщили в Кадастровой палате региона. 

Документы на недвижимое имущество бывают двух видов:

  • правоустанавливающие – документы, на основании которых возникло право собственности (договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве на наследство, договор долевого участия, решение собственника и т. п.);
  • правоподтверждающие (свидетельство о государственной регистрации права).

Для восстановления вышеперечисленных документов нужно придерживаться определенного алгоритма. Необходимо обратиться с запросом в управление Росреестра одним из следующих способов:

  • лично, предоставив запрос на бумажном носителе;
  • по почте, направив запрос на бумажном носителе;
  • через форму на интернет-сайте Росреестра;
  • с помощью веб-сервисов, направив запрос в виде ХМL-документа;
  • лично через многофункциональный центр, взаимодействующий с Росреестром, представив запрос на бумажном носителе.

При этом потребуется паспорт и квитанция, подтверждающая оплату услуги по восстановлению документов.

«Сведения могут быть выданы только самим правообладателям или их законным представителям, а также физическим и юридическим лицам, получившим доверенность от правообладателя или его законного представителя», – дополнила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

В случае если в Росреестре необходимые документы отсутствуют или право собственности возникло до 31 января 1998 года (до момента вступления в силу закона о регистрации) и не было впоследствии зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, необходимо обратиться:

  • к нотариусу, оформлявшему сделку или наследство. У него можно получить заверенные копии документов. Стоимость за свидетельствование верности копий документов, а также выписок их них осуществляется в соответствии с установленными тарифами;
  • в государственный орган, ранее выдававший вам документы (например, муниципальное предприятие Центр технической инвентаризации и землеустройства). Здесь можно получить копии необходимых документов либо выписку из соответствующего постановления (распоряжения);
  • к застройщику, с которым ранее заключался договор;
  • к другой стороне по сделке (в случае заключения договора в простой письменной форме в период с 1996 по 1998 годы, когда обязательное нотариальное удостоверение было отменено, а закон о регистрации ещё не вступил в силу). С полученными документами вы можете обратиться в управление Росреестра непосредственно либо через МФЦ за восстановлением правоподтверждающего документа (свидетельства о государственной регистрации права), предоставив паспорт и квитанцию об уплате государственной пошлины.

«В большинстве случаев получить копии утерянных документов можно, обратившись в органы, выдававшие их», – отметила эксперт.

Кадастровая палата оказывает услуги по предоставлению аналитической информации, полученной на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Для заключения договора на оказание платных услуг необходимо обратиться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала по адресу: г. Псков, ул. Рабочая, д. 11, предварительно позвонив по телефону 8(8112) 649-301, добавочный 2120, для получения подробной информации.

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