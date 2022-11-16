Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Псковской области

12:35, 16 ноября 2022, ПАИ

Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Псковской области, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 394, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Выздоровели 13 человек, всего -123 170. Новых смертей нет.

В Пскове заразились семь человек, в Великих Луках - трое, в Невельском и Пушкиногорском районах - также по три новых случая коронавируса, в Гдовском, Куньинском, Порховском и Псковском районах - по одному.