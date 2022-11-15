Александр Котов – о бюджете, предновогодних выборах и возможном импичменте

15:12, 16 ноября 2022, ПАИ

В эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь в Пскове» побывал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Пользуясь случаем, ведущие Александр Машкарин и Максим Андреев расспросили гостя, каким будет бюджет на следующий год, почему цель партий – участие в выборах и зачем в школах НВП.

Пояса не затягиваем

Александр Машкарин (А. М.): В Псковское областное Собрание был внесен проект бюджета на 2023 год и в планах – на 2024-2025 годы. Давайте поговорим о параметрах нового бюджета.

– С внесением проекта закона о бюджете традиционно начинается бюджетный процесс. Сейчас мы будем рассматривать его на очередной сессии в ноябре в первом чтении. В первом чтении, напомню, рассматриваются основные параметры: доходы и расходы бюджета, дефицит, размер дефицита и верхний предел государственного долга Псковской области. И если на данный момент оценивать эти параметры, то мы выглядим не хуже, чем первоначальный проект закона о бюджете предыдущего года.

В процессе мы будем вносить поправки и изменения. Очень надеюсь, что эти все поправки будут в большую сторону, по крайней мере такие предпосылки сейчас есть. Следует отметить предполагаемый рост собственных налоговых и неналоговых доходов, но я бы здесь выразил озабоченность, поскольку все-таки ситуация располагает к тому, чтобы мы с осторожностью строили планы и не просто ждали налоговых поступлений, которые запланированы в следующем году, а делали все возможное для того, чтобы эти плановые цифры стали реальностью. И для этого придется поработать больше, чем обычно, учитывая ситуацию, в которой мы сейчас находимся.

По вопросу дефицита бюджета: он будет по-прежнему в пределах допустимых параметров, которые позволяет Бюджетный кодекс. Государственный долг Псковской области, отраженный в бюджете, также будет в пределах допустимых параметров, но хочу отметить, что кардинальным образом изменилась структура этого долга: если еще пару лет назад коммерческие кредиты преобладали и было примерно 70 % в структуре и только 30 % бюджетных, после поручений, которые дал президент два года назад, бюджетная политика в этой части изменилась и, соответственно, те регионы, у которых была большая доля коммерческих кредитов, сейчас получили возможность перекредитоваться.

По окончании текущего года будет примерно 80 на 20 % (округляю цифры): 80 % – это бюджетные кредиты и 20 % – коммерческие, и эта пропорция будет сохраняться и в следующем году, и на протяжении планового периода, на который мы принимаем бюджет. Могут быть разные параметры, но 70 и 30 в процентном соотношении мы точно выдержим.

С этими параметрами мы сейчас подходим к первому чтению. Пока еще непонятно, какой объем дотаций Псковской области будет предусмотрен в федеральном бюджете: мы тоже от этого достаточно сильно зависим. Но сегодня уже есть предпосылки, что сохранится финансирование практически всех государственных программ в рамках национальных проектов: это и строительство школ, и ремонт образовательных учреждений. Продолжится программа, которая стартовала в этом году. По-прежнему рассчитываем, что в полном объеме получим денежные средства в дорожный фонд, соответственно, все проекты, которые были предусмотрены в рамках строительства, дорожного капитального ремонта, реконструкции и содержания дорог, тоже будут выполнены.

После первого чтения, когда будут определены федеральные параметры (имею в виду дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии и субвенции, другие безвозмездные перечисления средств федерального бюджета), мы в окончательном варианте примем бюджет на следующий год во втором чтении. В промежутке между рассмотрением закона о бюджете в первом и втором чтениях будет работать согласительная комиссия. Она, как правило, рассматривает обращения, которые поступят в процессе рассмотрения проекта закона о бюджете. Так что процесс начался, и я надеюсь, что мы все-таки увидим цифры бюджета с небольшим, но ростом по отношению к текущему, 2022 году.

Максим Андреев (М. А.): Не прервется традиция, когда каждый год мы поднимаемся выше на ступеньку по размеру бюджета?

– Да, хорошо бы, чтобы эта традиция сохранилась. Но подчеркну: ведь это происходит не само по себе. Чтобы это происходило, надо очень серьезно работать. Губернатор нацелен на такую работу, сам очень активно работает с правительством и в отдельных случаях с президентом Российской Федерации, активно работают исполнительные органы власти, правительство Псковской области, и такая же работа предстоит и депутатам Псковского областного Собрания депутатов. Если мы совместно будем работать так же, как и прежде, есть шансы на то, чтобы бюджет и бюджетные цифры увеличивались.

А. М.: Когда бюджет принимают или обсуждают, звучат слова «мы смотрим в будущее с осторожным оптимизмом». В этом году это осторожный оптимизм или, может, настороженный реализм?

М. А.: Чего больше – осторожности или оптимизма?

– Я всегда больше склонен к оптимистическим прогнозам, но еще раз повторю: ничего само по себе не происходит, мы должны быть нацелены на серьезную работу, и причем особенность этой работы будет определяться особенностью текущего экономического положения. Положение дел в экономике, влияние санкций на развитие экономики – безусловно, это отражается на всех регионах Российской Федерации, на Псковской области в том числе, поэтому мы должны действовать исходя из текущей ситуации.

М. А.: Как говорят таксисты, везет тому, кто везет.

– Да, именно так.

Социальные приоритеты

А. М.: Время от времени появляются новости, что правительство Псковской области снова берет кредит. Я правильно понимаю, что речь идет о государственных кредитах, которые замещают коммерческие?

– Не только. В основном, конечно, если говорить в целом о кредитной политике, это замещение коммерческих кредитов бюджетными, но периодически возникает необходимость в кредитных ресурсах, неважно, бюджетные они или коммерческие, чтобы профинансировать текущие вопросы и финансовые обязательства. В этом случае без кредитов не обойтись. В общем-то, бюджет региона – это живой организм, как и любое предприятие, организация, учреждение, только в целом мы говорим о финансировании расходных обязательств по области.

Подчеркну, когда рассказывают страшилки про государственный долг Псковской области, это делается намеренно, потому что никогда государственный долг Псковской области не был за пределами установленных федеральным законодательством параметров. Это значит, что ситуация контролируется, есть источники, чтобы обслуживать государственный долг и в случае необходимости его частично гасить. Он не превышает объем собственных налоговых и неналоговых доходов, а это устойчивый показатель для государственного долга.

А. М.: Что касается расходной части, мы помним, что на протяжении большого количества лет единороссы, формируя проект бюджета области, включают туда поправки, которые согласуются с народной программой партии (избиратели в каждом округе что-то просят сделать, внести). Наверно, в следующем году расходные части областного бюджета придется урезать в силу объективных причин. Эта народная программа, которая формируется из наказов избирателей, станет жертвой секвестра или это невозможно?

– Гарантированно не могу сейчас об этом сказать. Если придется урезать (предположим такую ситуацию), то нужно смотреть не на то, народная это программа или не народная, а на то, какие расходы в первую очередь приоритетны, без чего нельзя обойтись. Соответственно, их надо финансировать в первую очередь, а дальше выстраивать приоритеты в зависимости от объемов денежных средств, которыми будем располагать.

Но мы же сейчас говорим о плановом подходе, планируем и доходы, и расходы. Пока мы готовы профинансировать все социальные обязательства. Социальные обязательства, заработная плата, текущие расходы бюджетных учреждений – это защищенные статьи бюджета, а все остальное – по мере возможности и, соответственно, будет зависеть от того, как будем расставлять приоритеты.

Думаю, что ничего страшного не произойдет и серьезно корректировать в меньшую сторону точно не придется. Скорее, мы будем вносить изменения, которые касаются увеличения доходной и расходной частей бюджета, связанных с поступлением субвенций, субсидий и других безвозмездных перечислений средств федерального бюджета, в том числе на реализацию региональных программ.

М. А.: Какие еще важные законопроекты Собрание будет рассматривать до конца года?

– Сейчас весь законотворческий процесс будет так или иначе связан с работой над законом о бюджете. Есть целый ряд законопроектов, которые зависят от параметров бюджета на следующий год и на плановый период, соответственно, мы будем работать параллельно. В зависимости от того, какие цифры будут отражены в законе о бюджете на 2022 год, так будем корректировать региональное законодательство, законы (я прежде всего имею в виду нормативы финансирования, налоговые отчисления и т. д. – все это в совокупности). Поэтому два или три заседания, которые мы проведем до конца года, будут посвящены главным образом именно этому.

«Существовать нельзя бороться»

А. М.: Нежданно-негаданно назначили выборы в Пушкиногорском районе: будут выбирать главу муниципалитета. Уже зарегистрированы кандидаты. Выборы назначены на 26 декабря. И многие начинают подтрунивать: «26 декабря! Уважаемые, на носу Новый год – кто пойдет на избирательные участки под Новый год? Если только елки там будут предлагать избирателям». Александр Алексеевич, как вы смотрите на дату выборов, которая впервые назначается под новогодние праздники?

– Я думаю, что 26 декабря рано начинать праздновать Новый год: не все могут выдержать столь длительный период предновогоднего и новогоднего ликования. Не вижу проблем, связанных с этой датой. Достаточно выбрать время, прийти на избирательный участок и проголосовать, тем более что речь идет о выборах главы Пушкиногорского района: это одни из самых важных выборов на территории муниципального образования. Как обычно, будут созданы все удобства, и надеюсь, что избирательная комиссия, как всегда, создаст для избирателей необходимые условия, чтобы они пришли и проголосовали.

М. А.: Мне тоже кажется, проблема преувеличена. По-моему, на какой сезон выборы ни назначь – все равно будут недовольные: летом это отпуска, осенью это грибы и сбор урожая, зимой Новый год и лыжи, весной распутица и не доехать до дальних участков.

– Да, и упаднические настроения из-за нехватки витаминов после зимнего периода.

М. А.: Ну ничего, скоро везде будет голосование онлайн.

– Да. Кстати, очень удобная штука – онлайн-голосование. Мы уже опробовали, и я лично зарегистрировался для дистанционного, электронного голосования. Мне понравилось. Я считаю, что это аргумент в пользу тех, кто не готов выбрать даже небольшой промежуток времени, чтобы прийти на избирательный участок: нужно будет только кнопки нажимать.

М. А.: Интересно было бы протестировать на уровне муниципалитета, но так понимаю, что не в этот раз.

– Не в этот раз.

А. М.: На этих выборах многие обращают внимание на активность политических партий. На удивление, такие мастодонты избирательного процесса, как коммунистическая партия, «Справедливая Россия», сказали, что кандидатов выдвигать не будут. Выдвинули ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Партия Роста». Я помню вашу позицию, что вы не комментируете коллег из других партий, но тем не менее почему политические партии, которые являются столпами политического процесса в стране, не хотят участвовать в муниципальных выборах?

– Мне сложно объяснить. Я вообще считаю, что если политическая партия не участвует в выборах неважно какого уровня (а в данном случае выборы важные: это выборы главы муниципального образования), партия теряет политические очки и вес. Я ничего нового не сказал, это понятно всем, кто занимается политическими процессами. Неучастие политических партий в выборах подчеркивает либо пассивность, либо полное отсутствие кандидатов, которые могли бы участвовать от этой политической партии в этих выборах.

Это, конечно, странная ситуация. Опять же, это дело руководителей региональных отделений партий, но я бы на их месте серьезно задумался. Чтобы укреплять политический вес регионального отделения партии, нужно в обязательном порядке участвовать во всех выборах. Думаю, еще есть возможность поправить эту политику.

Выборы для политической партии – это одна из главных задач, потому что существование политической партии определяется борьбой за власть. Собственно, в этом смысл политической борьбы, существования политики, партийных идей. Как еще можно свои партийные, политические идеи продвигать, если у тебя нет избранных кандидатов во власти разных уровней?

М. А.: И КПРФ, и «Справедливая Россия» говорят, что, может быть, даже есть шанс победить, но потом кандидат от оппозиции взаимодействует с областными властями и внезапно становится сначала сторонником, потом членом «Единой России». Зачем этот сложный и дорогой процесс, если понятно, что глава не сможет работать в противоречии с партией власти?

– Надо же придумывать объяснение своего политического бездействия, правильно? Вот один из аргументов. Но, с другой стороны, есть примеры, когда избранные кандидаты не меняют свою политическую принадлежность, остаются верными своей партии, в которой они состояли и от которой избирались. А во-вторых, неплохо было бы задать и себе вопрос, почему кандидат становится сторонником или тем более членом «Единой России». Если на этот вопрос напрашивается легкий, поверхностный ответ: «другого выхода нет», «что ж делать, в этой системе по-другому нельзя», «существовать нельзя бороться», – это опять же отговорки. Наверно, есть другие причины, более глубокие, которые неплохо было бы обсудить в том или ином региональном отделении партии, где это происходит.

«Так куда ж вы уходите…»

М. А.: Вы справедливо говорите, что партия, которая не участвует в выборах, ослабляет свои позиции. Но представим себе, КПРФ и «Справедливая Россия» станут бойкотировать выборы в исполнительную власть, «Яблоко» тоже не сможет участвовать в этих выборах – «Единая Россия» будет бороться [с теми, кого] называют малыми партиями. Не снизится ли легитимность власти, не ослабнет ли «Единая Россия», если будет вынуждена конкурировать с этими «малышами»?

– Возникает вопрос: а бойкотировать-то с какой целью?

М. А.: «Не будем участвовать: что тратить деньги и силы, если все равно в итоге наши кандидаты станут потом кандидатами «Единой России».

– Нужно поставить условия: «не будем участвовать до тех пор, пока…» – вот пока что не произойдет? Что сегодня мешает любой политической партии участвовать в выборах?

Об этом, конечно, много рассказывают, говорят о том, что избирательная комиссия предвзято подходит к кандидатам, например, от партии КПРФ: взяли и не зарегистрировали, потому что что-то несущественное, по их мнению, допустил кандидат, подавая документы на регистрацию. На самом деле все очень просто: читайте закон, есть же юристы, если сами не можете прочитать, и выполняйте все требования, которые в этом законе прописаны, как их выполняют все другие кандидаты.

Вот остальные выполняют, а, например, кандидат от КПРФ не выполняет, но говорит: «Это несущественно, вы к нам придираетесь». Как еще можно применить избирательный закон, если не соблюдать его с начала до конца? Должен быть равный подход ко всем кандидатам, вот и все.

Бойкотировать-то можно, только нужно понимать, чего ты хочешь добиться. Бойкотировать просто ради того, что «мы не хотим и не будем участвовать, пусть «Единая Россия» борется с маленькими партиями, тем самым мы поставим под сомнение легитимность»? Ну поставите – кандидатов-то все равно изберут, а избиратели, которые поддерживают партию, спросят: «Слушайте, уважаемые руководители, а вы почему бойкотируете? Вы даже не пытаетесь участвовать в выборах, уже до этого дошло». Это просто тупиковый путь.

Вы просто скажите, что вам мешает. Если это объективные причины, давайте сядем за стол, разберемся в этом, поговорим. Если это надуманные аргументы типа того, который я вам привел, т. е. предвзятое отношение к кандидатам со стороны избирательной комиссии, так вы в суде-то попробовали разобраться? И что там в итоге? Все суды проиграли.

А. М.: Я про обратную сторону избирательного процесса – про участие некоторых кандидатов партий абсолютно во всех избирательных кампаниях. Я не буду называть фамилию, назову только партию: «Партия Роста».

М. А.: Скажем так, фамилия начинается на «ро», а кончается на «манов».

А. М.: Да. Любая избирательная кампания на протяжении, наверно, последних двух-трех лет: муниципальная, региональная, даже федеральная – не обходится без этой партии и без одного и того же кандидата. Это то, о чем вы говорите? Участие в политическом процессе в борьбе за власть? Или это просто попытка быть на волне, напоминать о себе, если есть такая возможность?

М. А.: Это бизнес.

А. М.: Может быть.

– Но при этом вы хорошо знаете «Партию Роста» и готовы ее приводить первой в числе примеров политических партий. И кандидата от «Партии Роста» мы тоже знаем. Это способ заявить о себе.

Об истинных мотивах участия в большом количестве избирательных кампаний, наверно, лучше всего спросить у кандидата Романова. Но я считаю, что участие способствует укреплению имиджа партии. Может быть, чаще всего пока неудачи в этих избирательных кампаниях, но когда-то можно достичь успеха, если правильно проводить избирательную кампанию.

А. М.: Он стал депутатом районного Собрания.

– Да, в Плюсском районном Собрании стал депутатом, получил депутатский мандат. Теперь у него есть возможность, пусть и на территории одного муниципального образования в Псковской области, реализовать свои идеи, в том числе и партийные, по крайней мере для того, чтобы публично их озвучить.

А. М.: Получается, это ваш человек?

– Да, Плюсский район в моем избирательном округе. В общем, я сторонник того, чтобы в представительном органе были представлены разные политические силы. При большинстве «Единой России», конечно.

Без «чаши терпения»

А. М.: Как сейчас складываются отношения депутатского корпуса со вновь избранными главами, с новыми депутатскими корпусами в этих районах? Есть ли шероховатости или проблемы?

– Вновь избранные главы (Плюсский район – Наталья Иванова, Гдовский – Васильев) быстро вошли в курс дела, сейчас налаживают контакты, взаимодействие с правительством, с областным Собранием депутатов. Я на начальной стадии хочу отметить их позитивную работу. Самое главное, что у них есть желание изменить жизнь в своем районе к лучшему, они стараются для этого задействовать все возможные и доступные им инструменты. Вот таким главам хочется только помогать.

Те, кто пошел уже не на первый срок, знают, как это делается, и традиционно у Псковского областного Собрания как у законодательного органа конструктивные взаимоотношения и с главами, и с представительными органами местного самоуправления. Мы считаем, что только так и надо работать.

М. А.: Но есть среди них и новички, которые попали в момент перед принятием бюджета. Эта работа должна вестись с начала года, непосредственно перед голосованием за бюджет районам поздно отправлять свои пожелания.

– Они тоже понимают, что на первом этапе своей деятельности после избрания у них есть определенные преимущества, в некотором роде преференции. И мы все готовы к этому, потому что людям, которые только-только начинают работать во власти, нужно помогать чуть больше, чем остальным. Кстати, и губернатор, когда мы вместе принимали участие в торжественной церемонии вступления в должность вновь избранных глав, об этом и говорил, что у глав есть на начальном этапе период, когда можно воспользоваться помощью. Я думаю, что такие возможности есть и у губернатора, и у нас и мы, конечно, будем оказывать помощь и поддержку.

А дальше нужно выстраивать работу с органами исполнительной власти, с правительством, с областным Собранием депутатов, чтоб работать именно планомерно. Мы неоднократно говорили об этом: нужно не в последний момент бежать и предлагать поправки к бюджету, а планомерно в течение года работать над этим – тогда все будет хорошо.

М. А.: Кстати, раньше на инаугурации главам дарили «чашу терпения».

– И разводные ключи, да.

М. А.: Ключи – это, по-моему, в городе, ЖКХ. В муниципалитетах, в районах – чашу, которую надо испить, видимо, с каким-то горьким содержимым. Сейчас нет такой традиции?

– Нет сейчас такой традиции. У нас есть показатели, так называемые KPI, оценки деятельности и губернатора, и органов местного самоуправления, соответственно, Михаил Юрьевич дарит плакетку, где как раз и отражаются показатели KPI работы органов местного самоуправления, и ориентирует их, на что в первую очередь нужно обращать внимание. Процесс может быть бесконечным, и бесконечно можно рассказывать о нем, но все-таки самое главное – это результат. Я считаю, что это очень правильный подход.

До конца ноября

А. М.: Среди старослужащих есть главы не только от «Единой России», но и от партии «Яблоко». Есть депутаты-одномандатники, которые были избраны в этих районах: это депутаты-единороссы. Как у них складываются отношения с этими главами муниципалитетов?

– Никак не складываются, не знаю почему. Мне трудно в деталях ответить на этот вопрос, я лишь могу предполагать, и депутаты-одномандатники в этих районах вынуждены работать прежде всего с представительными органами местного самоуправления и с главами городских и сельских поселений. Видимо, они считают, что так эффективнее. Мне вообще сложно объяснить управленческую политику, которая существует и в одном и в другом районе. Я сейчас персоналии вообще никак не обсуждаю, не хочу этого делать.

А. М.: Чтоб было понятно, мы говорим о Пустошкинском и Новоржевском районах.

– Да. Я просто говорю о том, что вижу в качестве деятельности глав этих муниципальных образований. Они замкнулись в себе, не видно никаких идей, которые могли бы быть поддержаны на областном уровне, губернатором прежде всего, и, в общем-то, районы – и один и другой – нельзя сказать, что бедствуют, но движутся по инерции, медленно-медленно, даже когда есть возможности реализовать те или иные проекты.

Например, в Новоржевском районе это многострадальный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, который строится по программе опять же «Единой России»: его строят, наверно, уже третий год. Надеюсь, что в этом году он все-таки будет сдан. И это как раз говорит о том, что органы местного самоуправления работают неэффективно.

Как бы кто ни пытался переложить вину с больной головы на здоровую, все зависит от хозяина. Есть хозяин в районе – там все работает, все нормально. Если у него не получается – он всегда готов обратиться за помощью, при этом мы должны видеть, что руководитель работает сам и делает все что может. Если этого не происходит, то, соответственно, и помощь оказывать бессмысленно, потому что сколько ни оказывай, если на месте сами работать не будут, то все как в черную дыру. Вот так примерно там все и происходит.

А. М.: В Пустошкинском районе, если я не ошибаюсь, депутаты районного Собрания собираются вынести вотум недоверия.

– Импичмент.

А. М.: Небывалый случай в районной практике. На ваш взгляд, это насколько реально – объявить главе района импичмент?

– У нас такого не было в отношении глав муниципальных районов, но законодательство предполагает такой способ отрешения от должности. Это реально, и это связано с неудовлетворительной оценкой деятельности главы, которую дают депутаты районного Собрания. Если это происходит неоднократно, то дальше запускается процесс досрочного прекращения полномочий в связи с тем, что глава ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. Причем это происходит не волюнтаристски, а с соблюдением определенных процедур.

Видимо, в Пустошкинском районе ситуация уже созрела, чтобы главе объявить импичмент. Наверно, все так быстро не закончится. Может быть, это решение будет обжаловано в суде. Скорее всего, потому что вы понимаете, там решения принимают другие люди, а не сами главы, эти другие люди обязательно пойдут в суд и, скорее всего, как в 99 % случаев, этот суд проиграют.

А. М.: Дождемся в конце ноября сессии в Пустошкинском районном Собрании. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Получается, нельзя исключать, что и там будут досрочные выборы.

– Нельзя исключать. Наоборот, высока доля вероятности, что там будут досрочные выборы.

Сколько потребуется

М. А.: Поговорили о работе Собрания, о политике, об отношениях с муниципалитетами. Еще одна очень важная, громкая тема этой осени – это частичная мобилизация. К вам как к депутату, представляющему одномандатный округ, были обращения в связи с ошибками, проблемами в ходе мобилизации на территории вашего округа?

– Из моего округа таких обращений ко мне не было, и вообще таких обращений не так много. Думаю, что большинство людей понимают необходимость того, что частичную мобилизацию нужно провести. Конечно, нельзя отрицать, что при проведении частичной мобилизации допущено много ошибок. Очень хочется, чтобы были сделаны правильные выводы, чтоб каждая ошибка, пусть самая маленькая, была проанализирована, чтобы впредь такого не допускать. Но конкретно из моего округа обращений не было – это говорит о том, что, видимо, на этой территории частичная мобилизация проходила с соблюдением всех необходимых правил и условий.

Тем не менее такие обращения в целом в регионе есть, их рассматривают и органы исполнительной власти, которые за это отвечают. Губернатор возглавляет призывную комиссию, где рассматриваются такого рода обращения. Любые жалобы по этому поводу обязательно рассматриваются, и по ним принимаются решения.

М. А.: Жалобы на ошибки были по каналу связи с губернатором, в его соцсетях, на его сайте, и через отделение ОНФ: его возглавляет вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко.

– Да.

М. А.: И он как раз такие вопросы разбирал. Мы в «Псковской правде» каждый месяц составляем медиарейтинг политиков – Виктор Остренко на этой теме выстрелил, потому что был в центре внимания. Плюс ОНФ еще собирал помощь для военных и гуманитарную помощь. Можете сказать, кто еще из ваших коллег-депутатов активно участвовал в этих процессах?

– Что касается депутатов из фракции политической партии «Единая Россия», в этом участвуют все без исключения. Мы участвуем как по партийной линии, так и лично своими денежными средствами, в рамках работы волонтерских организаций. В общем, все участвуют и оказывают помощь, кто как может.

Я бы сейчас не стал отдельно кого-то выделять, но есть депутаты, которые, имея возможности работы своих предприятий, оказывают помощь продукцией, которую выпускают на этих предприятиях. И мы будем продолжать оказывать помощь и поддержку столько, сколько это потребуется. Я считаю, это одно из самых главных направлений в работе политической партии.

Мне известно о том, что и депутаты других политических партий тоже участвуют в сборе и оказании помощи и членам семей военнослужащих, которые мобилизованы в рамках частичной мобилизации, и военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Это общее дело, которое мы делаем совершенно бескорыстно, с чувством гордости за своих людей, за свою страну, и здесь я нисколько не преувеличиваю. Могу сказать, что эта работа будет продолжаться до тех пор, пока потребуется.

А. М.: На прошлой неделе одной из главных тем разговоров стало решение о перегруппировке наших войск на левый берег Днепра. По этому поводу масса разных высказываний. Такое ощущение, что «диванные войска» в России теперь самый главный род войск. Александр Алексеевич, а вы что думаете?

– Чтобы такие решения комментировать квалифицированно, нужно обладать необходимой информацией. Я считаю, что даже мы, руководители на региональном уровне, всей полнотой информации не обладаем и, соответственно, квалифицированно комментировать не можем. Про диванных комментаторов вообще говорить не хочу: по любому поводу и всегда бывают комментарии.

Скорей всего, это решение вынужденное, оно принято, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших военнослужащих, которые проводят специальную военную операцию. По крайней мере об этом было сказано публично. Я предлагаю по этому поводу сильно не паниковать и довериться тем людям, которые сегодня принимают решения, т. е. верховному главнокомандующему, министру обороны, Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации: они располагают всей полнотой информации, понимают, что делают, и, самое главное, у каждого здесь есть своя доля ответственности.

Возвращение НВП

М. А.: На не самый благоприятный фон, связанный с событиями на фронте, легла информация о том, что есть инициатива вернуть в школу начальную военную подготовку. Вы как относитесь к этой инициативе? С одной стороны, есть доводы, что милитаризация школы не очень хорошее дело, с другой стороны – что, может быть, и хорошее, но есть сомнения, насколько это будет эффективно, не выродится ли в профанацию?

– Я бы издалека начал отвечать на этот вопрос. Нам в начале 90-х годов, когда развалился Советский Союз, начали говорить: «А зачем вообще укреплять вооруженные силы? Мы же живем в мире и согласии. Никто ни на кого не собирается нападать, есть определенные международные организации, которые в случае чего готовы защитить любую страну». Мы потом увидели на протяжении десятков лет, что в результате происходит в мире. Без крепких вооруженных сил, без сильной, мощной армии обеспечить суверенитет государства невозможно. И если сегодня представить, что в Российской Федерации была бы слабая армия, голос России просто никто бы не услышал, и не исключаю, что мы могли бы оказаться в ситуации Ирака или Ливии – знаете, что там происходило.

Поэтому укрепление вооруженных сил, постоянное повышение боевой готовности, оснащение современным оружием – это задача номер один, которая связана с суверенитетом любой страны. Нужно в обществе формировать такое отношение к Вооруженным силам Российской Федерации. Слава богу, оно сильно изменилось по сравнению с теми же 90-ми. Если раньше часто были обращения помочь откосить от срочной службы в армии, то сейчас (я для себя с большим удивлением это фиксирую) на протяжении ряда лет масса обращений, чтобы посодействовали с призывом и чтобы срочную службу, например, можно было пройти в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Это уже не вызывает удивления – так поменялось отношение к вооруженным силам, к обороноспособности, к службе в армии и т. д. Чтобы это было на постоянной основе, в школе необходима начальная военная подготовка. Ничего плохого не было в том, когда это преподавали.

А. М.: Мы с Максимом практически не застали НВП.

– Я в полной мере проходил в школе начальную военную подготовку. У нас был отставной военный, который преподавал основы. Было интересно. Мы к этому относились с заинтересованностью и понимали, что рано или поздно нам тоже придется стать защитниками либо на срочной службе, либо в военном училище и в вооруженных силах. Мне кажется, что люди, которые прошли в школе начальную военную подготовку, морально более устойчивые, в том числе и перед такими операциями, как, например, частичная мобилизация. Так что я всецело поддерживаю.

Сейчас начинают говорить: кто будет преподавать, программы нет… Была бы цель – найдутся те, кто будет преподавать, и программу напишут ту, которая принесет пользу. Никакой страшной милитаризации школы и в помине нет, но зато школьники уже будут частично готовы к службе в вооруженных силах.

А. М.: Очень хочется, чтобы хорошая идея в итоге была правильно реализована, а не так, как иногда бывает: придумают что-то хорошее, а выходит, как говорил Черномырдин, как всегда.

М. А.: Ввели урок «Разговоры о важном», и тоже были опасения, что в школе пропаганда, идеология, страшные вещи, будут промывать мозги. В итоге все рассказывают: «Слушайте, это невозможно, это какая-то профанация». Несчастных учителей, у которых и без этого полно забот, сделали крайними. А мы думали, что там действительно будет идейная основа. И как бы не получилось то же самое с начальной военной подготовкой.

– Главное – правильно все реализовать. Но в этом и заключается суть. Если мы поставили перед собой такую цель, значит, нужно сделать так, чтобы эта цель была достигнута. Если будет так, как вы говорите, Максим, мы просто не достигнем цели – тогда зачем начинать? Нужно, чтобы люди, которые за это отвечают, следили за тем, чтобы и программа была правильно написана, и были необходимые специалисты, если мы говорим о начальной военной подготовке.

«Разговоры о важном» – то же самое по большому счету, но только разные программы. И если на первых порах что-то не получается, это не значит, что нужно поставить крест и больше этим никогда не заниматься. Идея на самом деле правильная.

Мы иногда критикуем патриотов: «Что вы все за патриотизм топите? Не в этом он заключается». Патриотизм заключается в том, чтобы любить свою Родину. Чтоб твоя страна была сильной, большой и независимой и к ней прислушивались, нужно уметь ее защищать. Это я сейчас про начальную военную подготовку говорю. А защищать ее будут люди. Соответственно, с младых ногтей нужно быть готовым к тому, чтобы в случае необходимости защищать свою Родину, в том числе и с оружием в руках. Никто ничего другого-то не придумал, понимаете?

А. М.: Максим, знаешь, в чем наша с тобой беда? Мы с тобой автомат Калашникова ни на доске не нарисуем, ни разберем правильно.

– У вас еще такой возраст, когда вас можно призвать на сборы на месяц – и там постреляете вволю.

М. А.: Как-то 9 Мая у юнармейцев в Детском парке Пскова была своя палатка, и там девочка на скорость разбирала автомат. Разобрала, собрала и говорит: «Даже не знаю, что вам еще показать». Тут же подошел матерый дядя, который, очевидно, не очень давно служил, тоже пытался сделать то же самое и говорит: «Забыл!»

– Кстати, девчонки очень быстро, даже быстрее многих парней, могут работать с оружием – и разбирать, и собирать. Но начальная военная подготовка – это не только разборка и сборка автоматов, там много разных полезных вещей: это и первая помощь, и средства защиты, и гражданская оборона и т. д. На самом деле предмет интересный. Если правильно написать программу и будут люди, которые могут профессионально ее преподавать, поверьте, ребята заинтересуются.

А. М.: Есть советский опыт, не выбрасывать же его на помойку, там вполне адекватная программа.

– Да, этот опыт надо использовать в его лучшей части.

«Единоглавие»

А. М.: Замечательное событие произошло в Пскове на прошлой неделе: завершились пертурбации с местным самоуправлением города – теперь у нас единоначалие, «единоглавие». Борис Елкин был избран главой Пскова.

М. А.: Муниципальной гидре отрубили одну голову.

А. М.: И не выросло взамен три новых – ты про это хочешь сказать? Александр Алексеевич, я не буду спрашивать, правильно это или неправильно. Вы уже неоднократно говорили о том, что все развивается своим путем, все было сделано правильно. Но вот Борис Елкин стал главой Пскова. Псков – хозяйство немаленькое, трудное.

– Я вижу, что у Бориса Андреевича есть потенциал стать настоящим серьезным главой, способным взять всю полноту ответственности за положение дел в областном центре. Вот этот потенциал я вижу. Он еще далеко не раскрыт. Во-первых, рано еще давать оценки: не так много времени прошло, и полноценно в роли единоличного главы города Пскова он выступает совсем недавно.

Когда была торжественная церемония его вступления в должность, я сказал: какова эта модель, плоха она или хороша, во многом будет зависеть от его личной работы как главы города Пскова. Все инструменты у него для этого есть, есть поддержка со стороны губернатора, со стороны исполнительных органов власти. Мы ему в областном Собрании всегда готовы оказать помощь, отреагировать на законодательные инициативы, если они будут полезными не только для Пскова, но, может быть, и для всего региона. Если он этим потенциалом правильно воспользуется и задействует все инструменты, то у него все получится.

А сейчас я просто вижу у него огромное стремление работать, он готов обращать внимание даже на мелочи. Но нет предела совершенству, всегда нужно учиться, перенимать положительный опыт, советоваться. Кстати, Борис Андреевич – один из тех, кто не чурается спросить, если чего-то не знает, не чурается получить какие-то советы, проконсультироваться. Пока мне его подход нравится. Посмотрим, как это будет на практике.

А. М.: А потом пройдет энное количество лет – и Александр Алексеевич заберет Бориса Елкина в областное Собрание депутатом.

– Для этого надо пройти выборы.

А. М.: Депутаты уже становились главами муниципалитетов, главы муниципалитетов становились депутатами, поэтому кто его знает.

М. А.: Более того, депутаты становились главами, потом – снова депутатами.

А. М.: И такое было.

– Да, у нас такая трансформация была, так что у каждого есть возможность пройти определенный путь и в политике, и работая руководителем организаций, предприятий, т. е. возможностей много.

А. М.: Друзья, напоминаю, что на радиостанции «Серебряный дождь» программа «Оглавление». В гостях сегодня был председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Александр Алексеевич, спасибо за интересный разговор!