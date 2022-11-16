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Общество

Никаких новых выплат пенсионерам с иждивенцами нет – ПФР

В последние дни участились обращения о «новых» выплатах пенсионерам, ухаживающим за больными родственниками. Действующее законодательство в этой части не менялось, предупреждают в псковском отделении Пенсионного фонда РФ.

Норма о доплатах пенсионерам с иждивенцами действует с 2002 года. Пенсионный фонд устанавливает повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи.

К числу иждивенцев, за которых можно получить повышение фиксированной выплаты, относятся только близкие родственники пожилого человека. Это, в первую очередь, дети пожилого человека в возрасте до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся. Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать.

К иждивенцам также относятся родители и супруг, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность, если их пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера.

Надбавка к пенсии дополняет, а не заменяет тех мер поддержки, которые назначаются непосредственно на нетрудоспособного гражданина. Доплата устанавливается в заявительном порядке. При этом дополнительные документы могут не потребоваться, если у ПФР уже есть необходимые сведения. Например, данные об инвалидности иждивенца или о получении им пенсии и социальных выплат. В отдельных случаях пенсионера уведомят о необходимости предоставить подтверждающие документы.

Пенсионеру будет назначена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии, которая складывается из ее обычного размера и надбавки. Доплаты за каждого иждивенца, но не более чем на 3 человек, устанавливаются в размере 1/3 от величины фиксированной выплаты, то есть 2 406,91 рубля.

Так, при наличии трех и более иждивенцев повышение фиксированной выплаты устанавливается в размере 7 220,74 рубля.

Также с 2002 года за оказание помощи инвалидам и пенсионерам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, Пенсионный фонд России устанавливает неработающим трудоспособным гражданам ежемесячные компенсационные выплаты.

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