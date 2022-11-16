Студента может заинтересовать грамотный наставник – директор по персоналу из Пскова

16:54, 16 ноября 2022, ПАИ

Студента может заинтересовать только грамотный наставник, уверена директор по персоналу ООО «СКТ Групп» Алла Владимирова. Об этом она заявила на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Сейчас на предприятии работают 45 студентов. «Если еще пять лет назад был ценз на сотрудников - учеников младше 30, то сейчас мы берем учеников 40-50+. Самые возрастные ученики - 50+. У нас есть практический блок, теоретический блок. Они, как и все, сдают экзамены», - уточнила Алла Владимирова.

«У нас ещё сейчас переламывается гендерная история. К нам идут женщины, в основном старше 40», - добавила директор по персоналу.