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Общество

Студента может заинтересовать грамотный наставник – директор по персоналу из Пскова

Студента может заинтересовать только грамотный наставник, уверена директор по персоналу ООО «СКТ Групп» Алла Владимирова. Об этом она заявила на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Сейчас на предприятии работают 45 студентов. «Если еще пять лет назад был ценз на сотрудников - учеников младше 30, то сейчас мы берем учеников 40-50+. Самые возрастные ученики - 50+. У нас есть практический блок, теоретический блок. Они, как и все, сдают экзамены», - уточнила Алла Владимирова.

«У нас ещё сейчас переламывается гендерная история. К нам идут женщины, в основном старше 40», - добавила директор по персоналу.

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