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Общество

Псковский хлебокомбинат готов привлечь студентов к работе

О том, как на псковских предприятиях относятся к студентам, рассказали специалисты на круглом столе «HR-тренды, вызовы и перспективы» в медиацентре ПАИ.

«Действительно, мы не теряем надежды найти студентов. За ними будущее, их нужно привлекать. Мы стараемся привлечь внимание к производству. Несколько лет назад запустили экскурсии для школьников, чтобы они посмотрели, какой у нас богатый мир. Работаем с колледжами, так как у нас в основном среднее - среднее специальное образование», — отметила заместитель генерального директора по персоналу Псковского хлебокомбината Екатерина Гетун.

По ее словам, в будущем планируется оплачивать целевое обучение студентов. Помимо Псковской области, хлебокомбинат работает и с другими регионами, с технологами. «Мы сотрудничаем с Воронежским университетом, и их очень заинтересовало, что у нас рядом граница. Сейчас активно занимаемся адаптацией, не бросаем людей, стараемся откликаться на их предложения. Также очень много женщин привлекаем, потому что на них больше надежды», — рассказала она. 

Начальник отдела кадров компании «Псковжилстрой» Елена Янучковская отметила, что «студенты хотят все и сразу». По ее словам, работодатели готовы принять их, но «ставить сразу на большую платформу» никто не будет.

Про тщетные попытки найти сотрудников среди студентов рассказала директор по персоналу «СКТ Групп» Алла Владимирова: «Я спрашиваю, на какую тему они писали диплом? Они говорят, что не помнят. Я готова была брать студентов, но мне просто интересно, как этот калькулятор в плане зарплаты у них формируется. Все-таки теоретические навыки какие-то нужны».

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