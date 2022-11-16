Тротуарную плитку планируют производить в Великих Луках

17:48, 16 ноября 2022, ПАИ

Завод по производству современной тротуарной плитки планирует построить инвестор в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проектом предполагается создание современного технологичного производства штучных бетонных изделий для благоустройства территорий и дорожного строительства. Выпускаемая продукция — тротуарная плитка, бордюрные камни, садово-парковая мебель.

По проекту, это будет предприятие полного цикла: разработка дизайна, производство, доставка с преимущественной ориентацией на клиентов, принадлежащих к корпоративному сегменту.

Планируется, что в проект будет инвестировано 45 млрд рублей. О заключении соглашения по сопровождению инвестиционных намерений сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.