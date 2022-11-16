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Общество

Макулатуру собирают всем районом в Пушкинских Горах

Общерайонной стала акция «Помоги природе делом», организованная средней школой имени А.С.Пушкина в Пушкиногорском районе, сообщает газета «Пушкинский край».

Сначала на неё активно откликнулись учащиеся школы и родители, затем приносить бумагу и картон стали жители поселка, позднее к акции присоединились сотрудники предприятий и организаций. Об этом сообщила директор школы Оксана Филиппова.

Неожиданной, но приятной для организаторов стала просьба жителей села Велье и деревни Рубилово принять собранные ими десятки килограммов макулатуры. Партнерами школы стали Велейская сельская библиотека и Галина Васильева из Рубилово.

Сотрудники еще нескольких организаций, в том числе администрации Пушкиногорского района, а также редакция нашей газеты, поддержали инициативу и в ближайшее время внесут свой вклад в сбор макулатуры.

Акция продлится до 21 ноября.

 

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