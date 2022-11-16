Завершён ремонт междворовых проездов в Пскове

21:02, 16 ноября 2022, ПАИ

Завершены работы по ещё одному контракту на ремонт междворовых проездов. Об этом сообщает в своём Telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Новое покрытие уложено на четырёх участках: от улицы Гражданской до дома № 11б, у дома № 39 на Октябрьском проспекте, у домов № 44, 46, 48 на улице Рокоссовского, от дома № 6 до дома № 10 на улице А. Алёхина.

«На экономию заключили ещё несколько контрактов», — сообщает Борис Елкин.

В данный момент активные работы идут в проезде от Народной, 43 к дому № 51.

На очереди ещё три участка: проезд между домами № 30 и 32 на Новосёлов, Гремячий переулок и проезд от улицы Байкова вдоль дома № 48 на Рокоссовского. Здесь по просьбам жителей дополнительно появится пешеходный переход к улице Завеличенской.

Напомним, что летом восстановили проезды между домами № 61а, 63 на Рижском проспекте и № 46, 48 на улице Юбилейной, а также между домами № 56, 58а на улице Коммунальной.

Таким образом, в этом году будет приведено в порядок 10 межквартальных проездов.