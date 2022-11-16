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Общество

Регионы смогут поддержать сельские школы

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому муниципальные образовательные учреждения можно будет передать на региональный уровень. Об этом сообщает Telegram-канал «Государственная Дума».

Это значит, что сельские школы за счёт регионального бюджета смогут улучшить условия и для учителей, и для учеников, получить необходимую технику и так далее. Сейчас у многих муниципалитетов такой возможности нет.

Ознакомиться с законопроектом можно здесь.

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