Регионы смогут поддержать сельские школы

21:44, 16 ноября 2022, ПАИ

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому муниципальные образовательные учреждения можно будет передать на региональный уровень. Об этом сообщает Telegram-канал «Государственная Дума».

Это значит, что сельские школы за счёт регионального бюджета смогут улучшить условия и для учителей, и для учеников, получить необходимую технику и так далее. Сейчас у многих муниципалитетов такой возможности нет.

Ознакомиться с законопроектом можно здесь.