Украинская сторона взорвала мосты на границе с Белоруссией

22:54, 16 ноября 2022, ПАИ

Украинская сторона взрывает мосты в районе границы с Белоруссией на Волынском направлении. Об этом в среду заявил председатель белорусского Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

«Приграничье с Беларусью на Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении. Все дороги непроездные», - цитирует его агентство БелТА.

Во время встречи с трудовыми коллективами Бобруйска Лаппо сообщил о том, что по-прежнему «усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями». При этом «все население украинского приграничья находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды».

Ранее председатель Госпогранкомитета сообщал, что с украинской стороны «практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы». В целях реагирования с белорусской стороны выставлены укрупненные пограннаряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих.