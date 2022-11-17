Фасадные работы в церкви Николы Вратаря завершаются

23:54, 16 ноября 2022, ПАИ

На этой неделе завершится работа над фасадами и кровлей церкви Николы Вратаря 1565 г. и башни Никольской XVI в., входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря XIV–XX вв. Об этом сообщает группа «Возрождение Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

В дальнейшем будут разобраны леса и продолжится работа внутри церкви. В результате развития монастыря два отдельных объекта были объединены общим внутренним пространством и историей.

Впереди ещё предстоят различные ревстрационные работы по проекту. Помимо этого, будет произведено инъектирование трещин, замена столярных заполнений оконных и дверных проёмов и замена систем электроснабжения и других коммуникаций.