В Госдуме оценили возможность запрета шипованной резины в городах

08:21, 17 ноября 2022, ПАИ

Идея запретить использование в городах шипованных шин имеет как сторонников, так и противников, отметил депутат Госдумы Рафаэль Марданшин.

«Некоторые специалисты утверждают, что шипованная резина быстрее изнашивает асфальт и именно из-за использования таких шин возникают на дорогах колеи. Вполне возможно, что доля правды в этом есть. Но, с другой стороны, у нас зима суровая, и лед на дорогах долго лежит, поэтому мне кажется, что шипы подходят для нашего климата и наших дорог», – сказал он в интервью радио Sputnik.

По словам депутата, ограничение на использование шипованной резины сложно ввести даже в каком-нибудь конкретном городе, хотя дискуссии на эту тему все еще продолжаются.

«Мне кажется, что ограничение на использование шипов будет сложно ввести. Все-таки машина – это средство передвижения, на котором водитель ездит не только по своему городу, где хорошо чистят дороги. Он может еще за город поехать или в другой населенный пункт. Если ввести ограничение, то как быть автомобилисту, который захочет куда-то поехать? Я думаю, что введение такого ограничения – это сложное дело», – заключил Рафаэль Марданшин.