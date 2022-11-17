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Происшествия

Шесть лет колонии получил пскович за сбыт наркотиков

Наказание в виде шести лет лишения свободы будет отбывать пскович за сбыт наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ведомстве поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя города Пскова, обвиняемого в сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

В судебном заседании установили, что молодой человек в середине декабря 2020 года, находясь в одном из населенных пунктов Псковского района, при помощи информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используя свой аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», сбыл за 1000 рублей наркотическое средство и психотропное вещество общей массой 1,19 грамма, направив сообщение с фотоизображением и указанием координат места их закладки своей знакомой, которая в тот же день взяла их оттуда. 

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств (полное признание вины, раскаяние, молодой возраст, оказание добровольной материальной помощи социальным учреждениям, активное участие в мероприятиях по пресечению рекламы наркотических средств) и отсутствия отягчающих обстоятельств суд с применением положений статьи 64 УК РФ (назначение наказания ниже низшего предела санкции статьи) назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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