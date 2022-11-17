Половина двухэтажного дома сгорела в Печорах

10:23, 17 ноября 2022, ПАИ

Половина двухэтажного дома сгорела на улице Кузнечной в Печорах 17 ноября в 1:42. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования. В итоге выгорело 60 кв. метров жилой площади.

Кроме того, 16 ноября в 15:13 поступило сообщение о возгорании в бане на улице Чапаева в Острове-2. Огнём повреждены кровля на площади 4 кв. метра и стены на площади 6 кв. метров. Предварительная причина – нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти две хозпостройки и автомобиль.

В 23:08 в порховской деревне Тинеи из-за неосторожного обращения с огнем загорелось бесхозное строение.