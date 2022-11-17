Новые контейнеры для ТКО появились в Струго-Красненском районе

09:38, 17 ноября 2022, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» продолжает выставлять контейнеры для ТКО на оборудованные контейнерные площадки в населенных пунктах Струго-Красненского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Так, 16 ноября специалисты компании выставили три контейнера в Марьинской волости: в деревнях Пламя, Яблонец и Ольгино.

«В связи с установкой контейнеров мешковой сбор в данных населенных пунктах отменяется, а вывоз будет осуществляться в первую и третью субботу месяца», — сообщил регоператор.

На прошлой неделе филиал ООО «Экопром» выставил два дополнительных контейнера в Гдовском районе.