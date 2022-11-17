Мокрый снег прогнозируют псковские синоптики 17 ноября

09:45, 17 ноября 2022, ПАИ

Мокрый снег пройдёт 17 ноября в большинстве районов Псковской области, сообщает псковский гидрометцентр.

17 ноября в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов пройдет мокрый снег, ночью местами также будут осадки. Температура воздуха днем в регионе ожидается от -3 до +2 градусов, ночью – от -2 до -7.

Кроме того, на дорогах образуется гололедица, пишет официальный Telegram-канал региона.

В Пскове днем пройдёт небольшой мокрый снег, ночью без существенных осадков. Температура днем - от 0 до +2, ночью - от -2 до -4. В Великих Луках в этот день также пройдет небольшой снег. Температура будет чуть ниже: днем - от -1 до -3, ночью - от -4 до -6.