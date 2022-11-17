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Общество

В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам на продукты

Тему законодательного отказа от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и возврата к требованиям ГОСТа планируется обсудить с участием парламентариев и экспертов. Об этом сообщил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Прерогатива разработки ГОСТ принадлежит государству, при этом каждый из подобных стандартов обязателен к регистрации. ТУ разрабатываются самим производителем или нанятой им специализированной коммерческой организацией. Никакой обязательной регистрации для технических условий не предусмотрено.

«В ходе общения с экспертами, коллегами-парламентариями возможно обсуждение законодательных инициатив в этой сфере», - цитирует политика РИА Новости. Он подчеркнул, что раньше в производстве продуктов питания использовались только ГОСТы. «ТУ позволяют использовать в производстве различные растительные жиры, усилители вкуса, что не полезно для организма», - пояснил Круглый.

Использование ТУ позволяет удешевить производство продуктов питания, сделать их более доступными, добавил он. «Но расплачиваемся (в итоге) своим здоровьем», - полагает сенатор.
Парламентарии разрешили производство продуктов питания не только с использованием ГОСТа, но и ТУ в начале 2000-х годов.

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