В Совфеде предложили обсудить возврат к ГОСТам на продукты

11:33, 17 ноября 2022, ПАИ

Тему законодательного отказа от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и возврата к требованиям ГОСТа планируется обсудить с участием парламентариев и экспертов. Об этом сообщил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Прерогатива разработки ГОСТ принадлежит государству, при этом каждый из подобных стандартов обязателен к регистрации. ТУ разрабатываются самим производителем или нанятой им специализированной коммерческой организацией. Никакой обязательной регистрации для технических условий не предусмотрено.

«В ходе общения с экспертами, коллегами-парламентариями возможно обсуждение законодательных инициатив в этой сфере», - цитирует политика РИА Новости. Он подчеркнул, что раньше в производстве продуктов питания использовались только ГОСТы. «ТУ позволяют использовать в производстве различные растительные жиры, усилители вкуса, что не полезно для организма», - пояснил Круглый.

Использование ТУ позволяет удешевить производство продуктов питания, сделать их более доступными, добавил он. «Но расплачиваемся (в итоге) своим здоровьем», - полагает сенатор.

Парламентарии разрешили производство продуктов питания не только с использованием ГОСТа, но и ТУ в начале 2000-х годов.