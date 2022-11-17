Сильный ветер ожидается в Псковской области 18 ноября

12:25, 17 ноября 2022, ПАИ

Ветер до 12 метров в секунду ожидается в Псковской области 18 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском гидрометцентре.

В пятницу на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой снег, на дорогах может образоваться гололедица.

Температура воздуха по области составит от -7 до -2 градусов. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.