Сильный ветер ожидается в Псковской области 18 ноября
Ветер до 12 метров в секунду ожидается в Псковской области 18 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском гидрометцентре.
В пятницу на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой снег, на дорогах может образоваться гололедица.
Температура воздуха по области составит от -7 до -2 градусов. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>