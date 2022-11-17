Вопрос жизни и смерти

12:43, 17 ноября 2022, ПАИ

Можно ли отсрочить собственную кончину? Вдохновляющий текст от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

В момент, когда Солнце в Скорпионе, самое время обсудить темы, за которые отвечает управитель знака Плутон - властитель потустороннего царства.

Возможно ли с помощью астрологии спрогнозировать дату смерти? Вопрос, будоражащий любопытство обывателя. Ответ: можно. Но в среде астрологов такой запрос считается не этичным, от него принято отказываться. Во-первых, потому что таким прогнозом человека можно очень сильно травмировать.

Во-вторых, есть божественное провидение, и даже врачи, казалось бы, материалисты из материалистов, чаще уклоняются от прямых ответов на вопрос, сколько осталось смертельно больному человеку. А главное - есть еще воля и выбор самого человека. Иногда полезно задать себе вопрос: чтобы я стал делать, если бы узнал, что мне остался год? Три месяца? Четыре недели?

Вспомните историю Энтони Берджесса, автора «Заводного апельсина». Тут как раз врачи не уклонились от ответа и посулили ему год жизни с неоперабельным раком. Берджесс очень хотел обеспечить семью после своей смерти и решил, что за год напишет роман. В сроки он уложился, роман, ставший культовым, написал. Потом решил сходить к врачу и сдать анализы. Анализы показали, что он выздоровел.

Показательна в этом смысле и история Дарьи Донцовой. Свою первую книгу она начала сочинять еще на больничной койке после тяжелейшей операции, а рукопись принесла в издательство, когда проходила курс химиотерапии. Когда через несколько лет она решила наведаться в поликлинику по месту жительства, ее карточку долго не могли найти. А когда все-таки отыскали, удивились и сказали: «А, так вы у нас умерли».

И таких историй с менее известными персонажами можно нагуглить множество. Узнал о смертельной болезни, вспомнил, что всю жизнь мечтал о кругосветном путешествии, все продал, купил яхту, осуществил мечту. А когда вернулся и пошел к врачу... ну, вы поняли. А еще вспоминается фильм «Временные трудности», в основе которого реальная биография бизнес-тренера и предпринимателя Аркадия Цукера. Аркадий родился с ДЦП, но его отец с диагнозом не смирился и решил, что поставит сына на ноги в прямом смысле слова. В итоге у них все получилось. Да, на самостоятельное завязывание шнурков у Аркадия поначалу уходило по четыре часа, но результат того стоил.

Я это все к чему. Живите так, как хотите, осуществляйте свои мечты, не ждите, пока вас припрет к стенке смертельный диагноз, и никогда не сдавайтесь, это само собой. Но важнее здесь, мне кажется, другое. Иногда в очень жестких обстоятельствах, проявив волю и решительность, можно резко и качественно эволюционировать и выскочить на лучшую развилку вероятностей и отсрочить собственную смерть. Здесь берешь сам себя как Мюнхгаузен за волосы и вытаскиваешь из болота. Да, у Аркадия Цукера процесс растянулся на двадцать лет, но так ведь он и не умирал. Хотя неизвестно, куда привела бы болезнь, если бы не активное сопротивление.

Почему у них у всех получилось отпетлять? Моя рабочая версия - начали жить по предназначению, вышли на свой путь. Вселенная такие вещи всегда видит, эволюцию приветствует, включает зеленый свет и дает попутного ветра в паруса.

Пока мы живы, ничего не потеряно и все возможно. Пока мы живы, у нас миллион шансов. И ничего и никогда не бывает поздно.