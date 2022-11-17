4,5 года проведёт в колонии дачный вор из Псковской области

13:55, 17 ноября 2022, ПАИ

4,5 года проведёт в колонии дачный вор из Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

Неоднократно судимый 47-летний пскович совершил две кражи чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Весной он разбил окно на даче в деревне Большая Дуга Псковского района и похитил оттуда имущество на сумму 5 248 рублей. Затем вор взломал входную дверь в дачном доме в деревне Ольгино Поле Псковского района и похитил имущество на сумму 12 800 рублей.

По результатам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих (явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления) и отягчающих наказание обстоятельств (рецидив), а также не отбытого наказания по предыдущему приговору, назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.