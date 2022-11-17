Реконструкция очистных сооружений в Заплюсье завершится в 2023 году

14:56, 17 ноября 2022, ПАИ

Реконструкция очистных сооружений в Заплюсье Плюсского района завершится в конце 2023 года, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ответ на обращение местного жителя с просьбой об их ремонте и строительстве новой канализационно-насосной станции. Вопрос глава региона рассмотрел на приеме граждан 17 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В течение следующего года весь объем работ должен быть полностью завершен, - подчеркнул губернатор. - Объективных причин для срыва срока нет».

К этому моменту на объекте уже заменили фекальный насос.