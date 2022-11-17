Чем отличается петербургская кухня от псковской, объяснил ресторатор

15:36, 17 ноября 2022, ПАИ

Известный псковский ресторатор Андрей Филатов в качестве эксперта принял участие во II Кубке губернатора Санкт-Петербурга «Лучший шеф-повар петербургской кухни». В интервью газете «Псковской правде» он рассказал, что такое «петербургская кухня», чем от нее отличается псковская традиция и нужен ли подобный чемпионат псковскому региону.

«Люди всегда хотят хлеба и зрелищ. «Исторические камни» нужно дополнять эмоциями. А эмоции - это встречи с людьми, вкусная еда, необычные продукты», — отметил Андрей Филатов.

В этом году Кубок прошел в открытом формате,где за звание лучшего шеф-повара поборолись кулинары из всех регионов России, которые работают по разным профилям на любом предприятии сферы общественного питания. В рамках Кубка прошли соревнования и среди юниоров - студентов специализированных учебных образовательных учреждений со всей страны.