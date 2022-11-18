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Общество

День рождения Деда Мороза празднуют в России 18 ноября

Фото shutterstock.com

18 ноября в России празднуют день рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге (Вологодская область) — в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы.

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет, и в разные времена он был известен в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович.

Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

В послереволюционные 1920-годы, когда на государственном уровне в советской России шла борьба с «религиозными предрассудками», новогодняя ёлка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. Лишь после реабилитации в 1935 году ёлки как символа Нового года на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний волшебник и его помощница — внучка Снегурочка — появились перед советскими детьми на празднике ёлки в московском Доме Союзов в 1937 году.

Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза не так давно — в 1999 году.

Именно там особенно тщательно готовятся к сегодняшнему празднику. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.

Современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому он осваивает и новые технологии — теперь письма от детей он получает и по электронной почте, а ещё ведёт блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефону.

Надёжные помощники зимнего волшебника каждый год готовят ему в подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. Современный российский Дед Мороз носит длинную шубу, расшитую серебром, шапку, отороченную лебяжьим пухом, и украшенные узором варежки. Сегодня на костюм для главного зимнего волшебника уходит примерно 4 метра красной материи, 5-6 метров тесьмы, 1,5 метра меха и сотни штук стразов. К тому же, настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной, серебристой бороды, которая символизирует могущество, счастье и богатство.

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