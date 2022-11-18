Две трети россиян не намерены экономить на алкоголе

09:14, 18 ноября 2022, ПАИ

Россияне в третьем квартале 2022 года сократили расходы на новую одежду и развлечения больше, чем на алкоголь, выяснила NielsenIQ.

Алкоголь вошел в десятку товаров и услуг повседневного спроса, на которых россияне экономили в третьем квартале 2022 года. Однако сокращать траты на спиртное потребители оказались готовы меньше, чем на одежду и развлечения, пишет РБК.

«Большинство потребителей стремятся сократить свои расходы, и даже при улучшении экономической ситуации до 30% респондентов продолжат экономить на многих статьях расходов», — прогнозируют аналитики NielsenIQ.

Так, например, они ожидают, что у 29% россиян сохранится привычка экономить на питании вне дома, у 28% — на развлечениях вне дома.

Расходы на одежду при улучшении экономической ситуации продолжат сокращать четверть потребителей, а на алкоголь — лишь 17%.

Три основные сферы экономии по сравнению с июлем—сентябрем 2021 года не изменились. Но в целом россияне стали в этом году больше экономить.

В третьем квартале прошлого года доля тех, кто сокращал траты на покупку одежды, составляла 66% опрошенных, на развлечениях вне дома экономили 63%, а на питании вне дома — 56%.

Вопрос о сокращении трат на алкоголь появился в опросе только ко второму кварталу 2022 года на фоне серьезной трансформации на рынке с точки зрения ассортимента и покупательской активности, поэтому возможности сравнить динамику с прошлым годом нет, уточняют в NielsenIQ.

