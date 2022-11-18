Два контейнера для ТКО установили в Дновском районе

09:55, 18 ноября 2022, ПАИ

Ещё два контейнера для сбора ТКО установили в Дновском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

Так, 18 ноября сотрудники организации выставили два контейнера на оборудованные контейнерные площадки в деревне Вишенка, где проживает 41 человек. Один из контейнеров установили на площадке на улице Полевой, второй – возле остановки.

«Выставленные на улицу мешки с мусором до приезда мусоровоза становятся объектом поиска пищи для собак, птиц и диких животных, мусор разлетается по всей округе. Оборудованные контейнерные площадки с баками для ТКО дают полноценную гарантию того, что мусор будет вывезен, а чистота в населенном пункте будет обеспечена», — подчеркнули в компании.

В связи с установкой контейнеров мешковой сбор в данной деревне отменяется, а вывоз контейнеров будет осуществляться в первое и 16-е число месяца.