Каждый третий пскович 31 декабря включит новогодний «огонёк» для фона

09:50, 18 ноября 2022, ПАИ

4 из 10 псковичей не смотрят новогодние «огоньки», сообщает SuperJob.

11% ппсковичей планируют смотреть телевизионные развлекательные программы в новогоднюю ночь. 1 из 3 опрошенных включит новогодние «огоньки» для фона. 43% не собираются смотреть новогодние «огоньки» 31 декабря.

Женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром новогодних «огоньков» по телевизору: 16% против 10% соответственно. Мужчины чаще планируют встретить Новый год без звездных телешоу: 47 против 35%. Тех, кто включит новогодние «огоньки» 31 декабря, больше среди псковичей, имеющих детей, чем среди бездетных.