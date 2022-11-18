Volkswagen вылетел с трассы в Островском районе, пострадала водитель

10:25, 18 ноября 2022, ПАИ

ДТП произошло в островской деревне Заньково. 35-летняя женщина - водитель автомобиля Volkswagen Vento не справилась с управлением и вылетала с трассы с последующим наездом на дерево.

Водитель доставлена в медучреждение. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.