Volkswagen вылетел с трассы в Островском районе, пострадала водитель
ДТП произошло в островской деревне Заньково. 35-летняя женщина - водитель автомобиля Volkswagen Vento не справилась с управлением и вылетала с трассы с последующим наездом на дерево.
Водитель доставлена в медучреждение. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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