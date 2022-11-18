Более 100 ампул с тестостероном нашли псковские таможенники у украинца

11:02, 18 ноября 2022, ПАИ

Псковские таможенники обнаружили 109 ампул с тестостероном. Препараты с сильнодействующим веществом гражданин Украины спрятал под обшивкой крышки багажника легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

На таможенном посту МАПП «Бурачки» при выезде из России в Латвию мужчина подал пассажирскую таможенную декларацию на транспортное средство и в ходе устного опроса сообщил таможенникам, что других товаров, подлежащих декларированию, в том числе запрещенных к ввозу или ограниченных в обороте, не имеет.

Обнаружить сокрытый товар удалось при осмотре автомобиля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.

Гражданин пояснил, что приобрел препараты через интернет-магазин для личного использования, при этом назначения врача на применение препарата не было. Мужчина знал, что без рецептов или других документов вывозить сильнодействующие вещества запрещено, поэтому решил спрятать ампулы в своем автомобиле под обшивкой багажного отделения, предварительно обмотав их стретч-пленкой.

Экспертиза показала, что в изъятых ампулах содержится тестостерон и другие сильнодействующие вещества общей массой 805 г.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу ЕЭАС сильнодействующих веществ путем сокрытия и недекларирвания.